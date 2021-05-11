İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2) - Son Dakika

İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)
11.05.2021 16:13
TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDISuriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) için Hatay Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi.
TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) için Hatay Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi. Şehit Alp'in cenazesi, törenin ardından memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine uğurlandı.
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