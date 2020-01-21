İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti

7 saat önce

Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerine hava saldırıları düzenledi

İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 7'si çocuk toplam 12 sivil hayatını kaybetti.


Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerine hava saldırıları düzenledi.

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İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:02 
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