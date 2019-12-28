İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye... - Son Dakika

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İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye...
6 saat önce
İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:32 Kaynak: AA
İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti.
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