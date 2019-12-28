İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye... - Son Dakika

İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye...

6 saat önce

İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti.

İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye..., System.String[]

İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti.

Türkiye, Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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