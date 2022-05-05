İdlib'de sağanak çadır kampları olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İdlib'de sağanak çadır kampları olumsuz etkiledi

05.05.2022 19:36
İdlib'de sağanak çadır kampları olumsuz etkiledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağışta Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki çadır kamplarda yaşayan binlerce sivilin çadırlarını su bastı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağışta Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki çadır kamplarda yaşayan binlerce sivilin çadırlarını su bastı.

Aniden bastıran sağanakta çadırlarda eşyalar ve kıyafetler su içinde kaldı.

İdlib'de göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in kuzeyinde ve Halep'in batı kırsalında 19 çadır kampın sular altında kaldığını söyledi.

Her geçen gün bölgede insani krizin kötüleştiğini ifade eden Hallaj, oluşan zararı karşılamak için hızlı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Hallaj, "Yağışlardan etkilenen kamplara acil insani yardım sağlanması gerekiyor. Acil altyapı ve yol onarım çalışmaları gerekiyor." dedi.

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Türkiye, Suriye, İdlib, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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