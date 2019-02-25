İdlib'de Saldırı: 2 Çocuk Öldü
58 dakika önce
Esad rejiminin İdlib kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.
Esad rejiminin İdlib
kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.
Esad rejimi, İdlib kırsalındaki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Hobait kasabasına topçu saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri, çocukların cansız bedenlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, Han Şeyhun
ve Ma'arretü'n-Nu'man'a yönelik 20 top mermisi ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaralı sivillerin olduğu öğrenildi. - İDLİB
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:56 Kaynak: İHA
Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok
"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı
Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı