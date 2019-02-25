Son Dakika Haberleri: İdlib'de Saldırı: 2 Çocuk Öldü

İdlib'de Saldırı: 2 Çocuk Öldü

58 dakika önce

Esad rejiminin İdlib kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

İdlib'de Saldırı: 2 Çocuk Öldü, System.String[]
Esad rejiminin İdlib kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Esad rejimi, İdlib kırsalındaki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Hobait kasabasına topçu saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri, çocukların cansız bedenlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Han Şeyhun ve Ma'arretü'n-Nu'man'a yönelik 20 top mermisi ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaralı sivillerin olduğu öğrenildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

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