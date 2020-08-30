İdlib'de, savaş mağdurları kalıcı konutlara yerleşiyor - Son Dakika

SURİYE iç savaşının başlamasıyla birlikte rejimin, hava ve karadan saldırılarından dolayı yerlerinden olarak çadırlarda yaşam süren siviller, Türkiye 'nin başlattığı proje ile ortaya çıkan kalıcı konutlara yerleşmeye başladı. İdlib 'de son olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın Pakisktan STK'sı ile inşasını tamamladığı kalıcı konutlara dezavantajlı 108 aile yerleştirildi.

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan karışıklık, rejimin silah kullanımı ile iç savaşa dönüştü. Yıllardır devam eden iç savaşta muhaliflerin elindeki tek kent merkezi olan İdlib, aynı zamanda Esed ordusunun kontrolü sağladığı bölgelerden, göçe zorladığı sivillerin gelişi ile 4 milyon nüfusa ulaşarak, rejim karşıtlarının son kalesine dönüştü. Yabancı paralı askerler ile Rusya ve İran desteği ile karadan ve havadan İdlib'e yönelik saldırı başlatan Esed rejimi, Türkiye'nin uluslararası diplomatik girişimlerinin ardından engellendi. Ancak rejimin saldırıları sırasında binlerce kişi de zorunlu olarak evlerini terk ederek, güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın noktalara yerleşti. Tarım arazileri ve boş olan tüm bölgelere çadırlar kurulmasının ardından sınır hattında irili ufaklı yüzlerce kamp oluştu. Düzensiz kamplarda yaşayanların başta çadır olmak üzere gıda, temizlik ve temel ihtiyaçları Türk Kızılayı, AFAD ve diğer STK'lar tarafından karşılanarak, savaş mağduru sivillerin yaşamlarını sürdürmesine yönelik çaba gösteriliyor. Ancak yıllardır süren iç savaş ve yerinden edilerek çadırlarda yaşamaya mahkum edilen sivillerin barınma sorununun giderilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.