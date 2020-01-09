İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentindeki evlerini rejim saldırıları nedeniyle terk edip, Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentindeki evlerini rejim saldırıları nedeniyle  terk edip, Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen ve Türkiye sınırı yakınlarına sığınan sivillere her gün bin kişilik sıcak yemek veriyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda malzemelerinden yapılan yemekleri savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Tosun, "Kasım 2019'un başından bu yana saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu alanlara doğru göç eden sivillerin sayısı 370 bini buldu. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor ancak hala mağdur durumda olan on binlerce insan var" dedi.

VİCDAN SAHİPLERİNİN DESTEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Bölgede yaşayan sivillere verdikleri sıcak yemekle önemli bir ihtiyacın giderildiğini anlatan Tosun, göç eden birçok ailenin kendileri için yemek temin edebilecek durumda olmadıklarını belirtti. Günlük olarak ekmek dağıtımlarının da devam ettiğine değinen Tosun, "Ancak, ihtiyaçlar giderek artıyor. Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteğini bekliyor. İHH aracılığıyla İdlib'de göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyenler 'SURIYE' yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilir. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine SURİYE koduyla bağışta bulunabilirler" diye konuştu.


Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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