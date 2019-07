İdlib'de savaş mağduru çocuklara zeytin ağacı altında eğitim (1)

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanından kaçarak, Türkiye sınırına sığınan Hamalı öğretmen Muhammed Süveydan, kendisi gibi savaş mağduru ailelerin çocuklarına zeytin ağacı altında gönüllü öğretmenlik yapıyor.Esed rejimi ve destekçilerinin Hama kırsalına saldırılarından kaçan ancak İdlib'in Türkiye sınırındaki Atme kampında yer kalmadığı için bölgedeki açık araziye yerleşen öğretmen Süveydan, kendisiyle aynı kaderi paylaşan çocukların eğitimlerine devam etmesi için elinden geleni yapıyor.Süveydan, yaklaşık 3 aydır, yaşları 6-12 arasında değişen 125'e yakın çocuğu her sabah bölgedeki zeytin ağacı altında toplayarak, okuma yazma ve matematik gibi temel dersler veriyor.İmkansızlıklar nedeniyle kalemi ya da defteri bulunmayan çocuklar, okul hayatlarına devam edebilmek için öğretmenlerini can kulağıyla dinliyor.Süveydan, ağaç altında ders verme fikrinin "imkansızlıklar" nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:"Bu zeytin ağacı aslında çocukların hem okulu hem evi çünkü kamplarda yer kalmadığı için Hama'nın her yerinden yaklaşık 200 aile, zeytin ağacının etrafındaki derme çatma çadırlarda kalıyor. Rejim okulları bombaladığı için bu çocukların eğitim alma şansı yok. Ben savaştan önce de öğretmenlik yaptığımdan çocukların okuldan bu kadar uzak kalmalarına içim el vermedi. Etrafta sınıf olarak kullanacağımız hiçbir yapı da olmayınca ben de açık havada, bu zeytin ağacının altında ders vermeye karar verdim. Elimizdekileri görüyorsunuz; bir tahta ve bir kalem. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Yine de yılmıyorum, bir kelime bile öğrenseler kardır, bu bana yeter diyorum."Süveydan, çocuklar burada olduğu müddetçe gönüllü öğretmenliğe devam edeceğini vurguladı.