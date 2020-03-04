İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti - Son Dakika Dünya

İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti

6 saat önce

İdlib'de artan çatışmaların yıkımı uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti

İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti, System.String[]

Suriye'nin İdlib şehrinde artan çatışmalar sonrası yaşanan yıkım yüksek çözünürlükte uydu fotoğrafları kullanılarak görüntülendi. İç savaşın şehirde olan etkisi ve ülkenin kuzeyinde günden güne büyüyen kamplar savaşın yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.


Görüntülerde, 10. yılına giren iç savaşın yaşandığı ülkenin kuzeyindeki çatışmalara, bombalara ve göçe bağlı dramatik değişimi görmek mümkün.

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Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:11 
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