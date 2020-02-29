İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 4 askerin daha naaşı, Hatay Havalimanı'ndaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 4 askerin daha naaşı, Hatay Havalimanı'ndaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehitler Piyade Uzman Onbaşılar Muhammet Yılmaz, Halil Çankaya ve Eyüp Gülaştı ile Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Basına kapalı törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile bazı milletvekilleri katıldı.

Şehit Yılmaz'ın cenazesi Kütahya'ya, şehit Çankaya'nın naaşı Ankara'ya, şehit Gülaştı'nın cenazesi Samsun'a, şehit Özdemir'in naaşı da Yozgat'a uğurlandı.

Hatay Havalimanı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 02:22:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]