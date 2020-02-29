İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'dan geriye bu görüntüler kaldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten biri olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın askerdeki eğitimden son görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten biri olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın askerdeki eğitimden son görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Çaycumalı Şehit Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (25) sosyal medya hesabında paylaştığı eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan ve paylaşım yapılan görüntülerde şehit Yılmaz'ın atış yaparken ve eğitim yaptığı görülürken Şehit Tolga Can Yılmaz'dan geriye sadece bu görüntüler kaldı.

(Sertaç Özdemir/İHA)

İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'dan geriye bu görüntüler kaldı

Can Yılmaz, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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