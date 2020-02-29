İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

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İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'dan geriye bu görüntüler kaldı
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten biri olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın askerdeki eğitimden son görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten biri olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın askerdeki eğitimden son görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Çaycumalı Şehit Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (25) sosyal medya hesabında paylaştığı eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan ve paylaşım yapılan görüntülerde şehit Yılmaz'ın atış yaparken ve eğitim yaptığı görülürken Şehit Tolga Can Yılmaz'dan geriye sadece bu görüntüler kaldı.
(Sertaç Özdemir/İHA)
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