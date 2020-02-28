İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi

7 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi

Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu
Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]