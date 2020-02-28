İdlib'de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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İdlib'de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın ailesine acı haber verildi, System.String[]

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.


Şehit Akif Akçadağ'ın (29), Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan, aile yakınlarına şehadet haberini verdi.

Bu arada, şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi.

Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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