İdlib'de şehit olan er Cuma Bağatur'un Batman'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Sağlık ve jandarma ekipleri şehidin ailesini teskin etti. Eve Türk bayrağı asıldı.

Kaymakam Özadalı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı diledi.

Şehidin Mahalle'deki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan , İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal şehadet haberini baba Mehmet Bağatur ve diğer yakınlarına verdi.

İdlib 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman 'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı.

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