İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının saldırıları sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının saldırıları sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Güroymak Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar, beraberindeki askeri yetkililerle Budaklı köyüne giderek, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği köyde, şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve köy girişine Türk bayrağı asıldı.

6 ay önce evlenen şehit Kurtulmuş'un eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi

Jandarma, Güroymak, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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