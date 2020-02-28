İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika

6 ay önce evlenen şehit Kurtulmuş'un eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği köyde, şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve köy girişine Türk bayrağı asıldı.

Suriye 'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının saldırıları sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis 'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı.

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