İdlib'de şehit olan Konyalı şehidin acı haberi ailesine verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'de şehit olan Konyalı şehidin acı haberi ailesine verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Konyalı şehidin acı haberi ailesine verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi ailesine verildi.

İdlib'de şehit olan Konyalı şehidin acı haberi ailesine verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi ailesine verildi.


Edinilen bilgiye göre, 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberini alan baba İrfan, anne Döne Olgun gözyaşlarını tutamadı. Şehit askerin bekar ve 5 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti. Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - KONYA

Piyade, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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