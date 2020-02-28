İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi - Son Dakika

Vali Ekinci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, şehidin ailesini teselli etti.

Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehit Öğütcü'nün cenazesi, babası Ramazan Öğütcü, annesi Süphan Öğütcü, kız kardeşi, dedesi ve yakınlarıyla, Vali Kadir Ekinci , 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş , 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından karşılandı.

Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, memleketi Bingöl 'e getirildi.

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