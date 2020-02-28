İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, memleketi Bingöl'e getirildi.

İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, memleketi Bingöl'e getirildi.

Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehit Öğütcü'nün cenazesi, babası Ramazan Öğütcü, annesi Süphan Öğütcü, kız kardeşi, dedesi ve yakınlarıyla, Vali Kadir Ekinci, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından karşılandı.

Vali Ekinci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, şehidin ailesini teselli etti.

Şehidin cenazesi yarın Karlıova ilçesinde öğle namazını müteakip yapılacak törenin ardından Suçatı köyünde toprağa verilecek.

Piyade, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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