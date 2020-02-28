İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Olgun'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Olgun'un ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) şehadet haberi Konya'daki babaevine ulaştı.

İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Olgun'un ailesine acı haber verildi, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) şehadet haberi Konya'daki babaevine ulaştı.

Ailenin, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki evine giden İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, acı haberi anne Döne Olgun'a verdi.

Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Oğlunun şehadet haberini alan anne Olgun, "Siz geldiniz, bana Bayram'ımı niye getirmediniz?" diyerek gözyaşı döktü. Anneyi, yakınları ve 112 Acil Servis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan şehit Olgun'un, babasını 3 ay önce kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Bekar olan şehidin, 4 kardeşinin olduğu belirtildi.

Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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