İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.


Şehit Akın'ın merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine şehadet haberini yetkililer verdi.


Haberi alan şehidin annesi Raziye Akın'ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Bekar olan Akın'ın 10 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.


Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Tokat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı
Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:10 Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:30:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]