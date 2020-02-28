Son Dakika › Güncel › İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi
6 saat önce
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:00 Kaynak: AA
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.
Şehit Akın'ın merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine şehadet haberini yetkililer verdi.
Haberi alan şehidin annesi Raziye Akın'ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Bekar olan Akın'ın 10 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.
Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Son Dakika Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı