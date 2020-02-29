İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Tokat'a getirildi - Son Dakika
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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Tokat'a getirildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, memleketi Tokat'a ulaştırıldı.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Tokat'a getirildi, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, memleketi Tokat'a ulaştırıldı.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Akın'ın cenazesini, ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.


Şehidin cenazesi buradan konvoy eşliğinde Tokat Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.

İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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