İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Tokat'a getirildi - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, memleketi Tokat'a ulaştırıldı.
Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Akın'ın cenazesini, ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.
Şehidin cenazesi buradan konvoy eşliğinde Tokat Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.