İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in, Trabzon'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesine acı haber verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in, Trabzon'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Tuncer'in, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Tuncer ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Vali Ustaoğlu, evden ayrılırken, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, İdlib'de şehit düştü. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Trabzon, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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