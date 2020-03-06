İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kara'nın naaşı Iğdır'a getirildi - Son Dakika

Kara'nın ailesi ve havalimanında bekleyen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara 'nın naaşı, memleketi Iğdır 'a getirildi.

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