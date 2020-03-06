İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kara'nın naaşı Iğdır'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kara'nın naaşı Iğdır'a getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kara'nın naaşı Iğdır'a getirildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı, memleketi Iğdır'a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı, memleketi Iğdır'a getirildi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

Kara'nın ailesi ve havalimanında bekleyen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi, bugün Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde toprağa verilecek.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kara'nın naaşı Iğdır'a getirildi

İdlib, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:39 Kaynak: AA
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