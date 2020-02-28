İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haberi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haberi verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haberi verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Yılmaz'ın Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı verdi.

Haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz'ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalışırken baba Tacettin Yılmaz'ın il dışında olduğu öğrenildi.

Şehidin Maltepe Mahallesi'ndeki evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ayrıca taziye çadırı kuruldu.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haberi verildi

Can Yılmaz, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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