İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı memleketine getirildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) naaşı, askeri uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) naaşı, askeri uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kent protokolü katıldı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Taşöz'ün aynı uçakla gelen ailesi ve havalimanında bekleyen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi daha sonra Develi ilçesine getirildi. Çok sayıda vatandaş tekbir getirdi, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Askerler tarafından cenaze aracından alınan naaş hastane morguna konuldu.

Şehidin cenazesi, yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı memleketine getirildi

Kayseri, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:25 Kaynak: AA
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