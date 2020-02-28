İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Şahin'in cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Şahin'in cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Şahin'in cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Şahin'in cenazesi, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu ile Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ile kent protokolü tarafından karşılandı.

Ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi ve kız kardeşleri gözyaşı döktü.

Şehidin ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

Şehidin cenazesi buradan konvoy eşliğinde ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek burada morga konuldu.

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, yarın öğle namazının ardından Dinar ilçesinde toprağa verilecek.

İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Şahin'in cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi

Piyade, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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