İdlib'de şehit olan Recep Bekir ve Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi - Son Dakika

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İdlib'de şehit olan Recep Bekir ve Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi
6 saat önce
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:35 Kaynak: AA
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.
Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
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