İdlib'de şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) Hatay'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) Hatay'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehadet haberi, şehidin İstanbul'da bulunan annesi Edibe ve babası Yusuf Bayrakdar'a, merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki evlerine geldiklerinde verildi.

Acı haberi Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve askeri yetkililerden alan aile, yakınlarınca teskin edildi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehidin bekar ve 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesine acı haber verildi

Antakya, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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