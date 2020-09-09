İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Vali Ömer Seymenoğlu ve İl Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, şehidin Isparta'da hakim olarak görev yapan Emine Erdoğan'ın Emre Mahallesi'ndeki evine geldi.
Erdoğan'ın şehadet haberi, ailesine verildi.
Ailenin, şehidin naaşını taşıyan uçakla memleketleri Çanakkale'ye gidecekleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:03 - Kaynak: AA
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