İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine acı haber verildi
6 saat önce
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.
Şehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine gelen Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, aile yakınlarına acı haberi verdi.
Haberi alan şehidin annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.
Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.
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