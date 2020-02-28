İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine gelen Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, aile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberi alan şehidin annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine acı haber verildi

Ali Turgut, İdlib, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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