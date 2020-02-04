İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Demir'in cenazesi İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit düşen 31 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi İstanbul'a getirildi.
Cenazesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alınan Şehit Uzman Çavuş Halil Demir için, Tuzla İçmeler Mahallesi'ndeki ailesinin evinin önünde helallik alındı.
Buradaki törene, şehit Demir'in babası, annesi ve kardeşlerinin yanı sıra Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TSK ve emniyet yetkilileri katıldı.
Demir'in cenazesi, okunan duaların ardından defnedileceği Sakarya Pamukova'ya gönderildi.