İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'da toprağa verildi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'da toprağa verildi.

Hatay'dan İstanbul'un Tuzla ilçesindeki babaevine getirilen Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, burada helallik alınmasının ardından memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştırıldı.

Demir'in naaşı, Bacı Mahallesi Camisi'nin yetersiz gelmesinden dolayı özel olarak hazırlanan alana götürüldü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, Bacı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Halil Demir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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