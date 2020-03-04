İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi

6 saat önce

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesinin Türk bayrağına sarılı naaşı Şehidin naaşı etrafındaki yakınları ve vatandaşlar Tekbir getirilmesi Helallik istenmesi Dua edilmesi Şehit cenazesinin skerlerin omzunda götürülmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesinin Türk bayrağına sarılı naaşı

Şehidin naaşı etrafındaki yakınları ve vatandaşlar

Tekbir getirilmesi

Helallik istenmesi

Dua edilmesi

Şehit cenazesinin skerlerin omzunda götürülmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, babaevine getirildi, babaevi önünde helallik alındı.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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