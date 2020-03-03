İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın baba evi - Son Dakika

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberin ardından şehidin evine ve yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin dedesi Enver Parlak, "Allah rahmet eylesin hainlerin kökü silinsin. Vatan millet sağ olsun, başka diyecek bir şey yok." dedi.