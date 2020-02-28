İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.
Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.