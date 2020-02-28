İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.

Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi

Osman Ak, Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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