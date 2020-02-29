İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Özdemir'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Özdemir'in ailesine acı haber verildi
7 saat önce
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in (24) Yozgat'taki baba ocağına acı haber ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:14 Kaynak: AA
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in (24) Yozgat'taki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehidin Akdağmadeni ilçesi Arpalık köyündeki babaevine giden yetkililer, anne Emine ve baba İbrahim Özdemir'e oğullarının şehadet haberini verdi.
Özdemir ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Bekar olan şehit Özdemir'in 2018 yılında göreve başladığı ve 7 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.
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