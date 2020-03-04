İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek

52 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için memleketi Trabzon'da tören düzenlenecek.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için memleketi Trabzon'da tören düzenlenecek.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Ortahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından İdlib'de icra edilen Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında ağır yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet mertebesine erişmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şehidin naaşının bugün İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi.

Trabzon, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]