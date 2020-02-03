İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi
6 saat önce
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:02 Kaynak: AA
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.
Şehit Katran'ın, Kavakoluğu Mahallesi'ndeki babaevine giden Gülnar Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Çetin, acı haberi baba Ramazan Katran'a verdi.
Şehidin babaevine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.
Annesi yaklaşık 11 yıl önce vefat eden Şehit Katran'ın, bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenildi.
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