İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

Şehit Katran'ın, Kavakoluğu Mahallesi'ndeki babaevine giden Gülnar Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Çetin, acı haberi baba Ramazan Katran'a verdi.

Şehidin babaevine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Annesi yaklaşık 11 yıl önce vefat eden Şehit Katran'ın, bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi

Gülnar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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