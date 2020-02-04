İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Suriye İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Suriye İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Katran için Gülnar Kaymakamlığı önünde düzenlenen cenaze törenine babası Ramazan, kardeşi Meryem Katran, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin kardeşi Meryem Katran, ağabeyini son yolculuğuna giydiği askeri üniformayla uğurladı.

Cenaze, törenin ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Katran'ın, annesi Çiğdem Katran'ı 11 ay önce kaybettiği öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Gülnar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı
Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]