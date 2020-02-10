İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün ailesine acı haber verildi, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) merkez Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki evine giderek, ailesine acı haberi verdi. Gözyaşı döken şehidin yakınlarını askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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