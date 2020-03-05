İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Akman Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Akman Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Akman Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Akman Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.


Şehidin 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanlığındaki askeri hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil aracıyla Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi TOKİ evlerindeki baba ocağına getirildi.


Anne Gülseren Akman, şehit oğlunun naaşına sarılarak, "Canım oğlum, seni üzdüysem beni affet. Seni çok seviyorum. Ağlamayın, o kimse ağlamasın isterdi. Rüyalarıma gir, canım oğlum, seni çok seviyorum." dedi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Suat, annesi Gülseren ve kardeşi Cemile Akman taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Cenaze törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehidin İdlib'de birlikte görev yaptığı, ayağından yaralanarak gazi olan arkadaşı Arif Yaman da koltuk değnekleriyle hazır bulundu.

Denizli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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