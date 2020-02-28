İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Alpaslan'ın ailesi taziyeleri kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Alpaslan'ın ailesi taziyeleri kabul etti - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Alpaslan'ın ailesi taziyeleri kabul etti

19 dakika önce

İdlib'deki saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın ailesi İzmir'de taziyeleri kabul etti.

İdlib'deki saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın ailesi İzmir'de taziyeleri kabul etti.

Mardinli oldukları öğrenilen ve İstanbul'da ikamet eden şehidin babası İbrahim, annesi Latifa Alpaslan ile kız kardeşleri cenaze işlemleri için yetkililerce İzmir'e getirildi.

Kadifekale Şehitliği önünde kurulan taziye çadırında yakınlarıyla taziyeleri kabul eden şehit Ahmet Alpaslan'ın yakınları Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi ve kız kardeşlerini kadın askerler teskin etmeye çalıştı.

Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği taziye çadırında belediyeler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi yarın Gaziemir Gülhane Camisi'nden öğle namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Alpaslan'ın ailesi taziyeleri kabul etti

İzmir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:41 Kaynak: AA
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