İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Coşkun'un naaşı Elazığ'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Coşkun'un naaşı Elazığ'a getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Coşkun'un naaşı Elazığ'a getirildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Coşkun'un naaşı Elazığ'a getirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.


Askeri uçakla Elazığ Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Elazığ Belediyesine ait cenaze aracına nakledildi.


Şehidin cenazesini karşılayan çok sayıda araçtan oluşan konvoy, cenaze aracına Fethi Sekin Şehir Hastanesine kadar eşlik etti.


Hastane morguna konulan şehidin naaşı, yarın öğle namazına müteakip Mevlana Camisi'nden düzenlenecek cenaze töreninin ardından Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verilecek.


Hava Limanındaki karşılamaya şehidin babası Ahmet Coşkun, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da katıldı.

Elazığ, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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