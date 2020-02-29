İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Samsun'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Gülaştı'nın Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan babası İsa ve annesi Nuray Gülaştı'ya şehadet haberi, Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Askerlik Şube Başkanı Personel Yüzbaşı Refik Ünver tarafından verildi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin 3 kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.