İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın ailesine acı haber ulaştı

7 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın ailesine acı haber ulaştı, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin ile askeri yetkililer, Gökhan Orhan'ın (26) Ece Mahallesi Gülhan Sokak'taki evine giderek anne Fatma Orhan'a oğlunun şehadet haberini verdi. Acı haberi alan Fatma Orhan, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra apartmana itfaiye ekiplerince, Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından evin önüne gelen şehidin arkadaş, dost ve akrabaları, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Öte yandan, Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan şehidin babası Ali Orhan ve Antalya'da çalışan ağabeyi Abdullah Orhan'ın ilçeye gelmek için yola çıktığı bildirildi.

Piyade, Afyon, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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