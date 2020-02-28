İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi

6 saat önce

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi, System.String[]

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Tüzel'in Erdemli ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü verdi.

Haberi alan şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Baba Şuayip Tüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3 gün önce telefonla görüştüğünü anlattı.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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