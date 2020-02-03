İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ailesine acı haber ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ailesine acı haber ulaştırıldı - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ailesine acı haber ulaştırıldı

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'daki ailesine acı haber verildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ailesine acı haber ulaştırıldı, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'daki ailesine acı haber verildi.

Askeri yetkililer, Piyade Uzman Onbaşı Yıldız'ın (25) babası Ata Yıldız'ın Paşacık Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Yıldız'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın eylül ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kadir Yıldız, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik
Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ailesine acı haber ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]