İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın Antalya'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın Antalya'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın Antalya'daki ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya'daki babaevine acı haber ulaştı.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın Antalya'daki ailesine acı haber verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya'daki babaevine acı haber ulaştı.

Şehit Korkmaz'ın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Oğullarının şehadet haberine alan Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Antalya, Finike, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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