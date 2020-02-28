İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, Antalya'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, Antalya'ya getirildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, Antalya'ya getirildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Antalya'ya ulaştırıldı.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, Antalya'ya getirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Antalya'ya ulaştırıldı.

Askeri uçakla Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Karaloğlu ve beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Korkmaz'ın cenazesi, yarın Finike ilçesi Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Antalya, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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